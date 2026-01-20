20日の石川県内は、冬型の気圧配置の影響で各地で雪や雨となっています。21日以降、警報級の大雪となる可能性があり、交通障害に注意・警戒が必要です。冬型の気圧配置の影響を受け、20日の石川県内は全域でくもり、または雪や雨となっています。20日朝の最低気温は、輪島市三井で氷点下2.5度、白山河内で氷点下0.1度などと、各地で厳しい冷え込みが続いています。また、気象台によると21日以降、上空に強い寒気が流れ込み、大雪と