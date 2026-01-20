俳優チョ・ジョンソクが、直筆の手紙を通じて第2子の誕生を知らせ、当分ユーチューブの活動を休止し、育児に専念すると伝えた。去る1月18日、チョ・ジョンソクは自身のYouTubeチャンネル「清渓山（チョンゲサン）デンイレコーズ」のコミュニティに「こんにちは、デンイのパパです」で始まる長文の手紙を投稿した。【写真】『賢い医師生活3』の予兆？集合写真が話題彼は、美しい字で登録者に感謝の挨拶とともに家族の喜ばしい出来事