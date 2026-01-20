【モデルプレス＝2026/01/20】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（通称：イコラブ）が、5年ぶりとなるカレンダーブックを3月18日に小学館より発売することが決定した。【写真】「レコ大」出演グループ、指原からの「センスがさすが」ポチ袋公開◆イコラブ、5年ぶりとなるカレンダーブック発売決定＝LOVEは2017年にデビューし、指原が作詞した「とくべチュ、して」がTBS系「第67回 輝く！日本レコード大賞」で作詩