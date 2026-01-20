【モデルプレス＝2026/01/20】元日向坂46の佐々木久美が1月18日、自身のInstagramを更新。小顔際立つロングドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳元日向坂「小顔すぎる」ノースリーブドレスで抜群スタイル輝く◆佐々木久美、小顔際立つドレス姿披露佐々木は「生まれて初めてのファンクラブイベント」を開催したことをつづり、写真を投稿。アップスタイルヘアにノースリーブの黒いロングドレスを合わせ、小顔が際立つ姿