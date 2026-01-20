イタリアのジョルジャ・メローニ首相と韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領による首脳会談が行われた。先端技術や防衛産業分野などに関する協力強化が合意された一方で、思わぬ形で注目を集めたワンシーンがあった。【写真】高市総理と李大統領が握手メローニ首相は18日、ソウル空港を通じて韓国に入国した。韓国の伝統儀仗隊による歓迎を受ける公式の場面のなかで、娘のジネーヴラさんがBLACKPINKのペンライトを手にしていた場