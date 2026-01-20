高市早苗首相は1月19日、通常国会が召集される1月23日に衆議院を解散すると表明した。高市早苗首相、1月23日の通常国会冒頭での解散表明 事実上の選挙戦スタート〈2026年1月19日 20時14分撮影 大阪市内〉日程は1月27日公示、2月8日投開票。総選挙は2024年10月27日以来で、1月23日に解散されれば、現在の衆議院議員の在職日数は454日となり、現行憲法下では3番目の短さ。解散から投開票日までは16日間しかなく、2021（令和3）