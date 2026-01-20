ギフトコンシェルジュの真野知子さんがおすすめするギフトをご紹介。今回は『東京銀座 茅乃舎（かやのや）』の「東京銀座限定 茅乃舎だしいなり」と「特別誂え 山椒生七味」です。じゅわりとお出汁が染み出すジューシーな「東京銀座限定 茅乃舎だしいなり」10個入り\3,456。山椒、青唐辛子、青柚子皮、青のりを合わせた鮮やかなグリーンが美しい「特別誂え 山椒生七味」\3,240。辛いものが苦手な人でも楽しめる、やさしい痺れ感。