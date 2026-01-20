強烈な寒気の影響で、明日21日(水)の夕方以降は東京都心など関東南部の平野部でも雪の降る所があるでしょう。平野部で雪が積もることはないものの、箱根など神奈川西部の山地では雪が積もりそうです。また、雪ではなく雨が降った場合も22日(木)の朝にかけて路面が凍結して滑りやすくなります。車の運転は注意が必要です。今日20日(火)強い北風午後は気温どんどん下がる今日20日(火)、日本付近は冬型の気圧配置となっており、全国