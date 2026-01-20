１９日、キューバの首都ハバナで、中国の華〓（か・きん）大使（右）と握手を交わすキューバのペレスオリバ副首相兼外国貿易・投資相。（ハバナ＝新華社配信）【新華社ハバナ1月19日】中国からキューバへの緊急食糧支援プロジェクトの初回となるコメ援助の引き渡し式が19日、キューバ国内流通省の食糧中継倉庫で行われた。キューバのペレスオリバ副首相兼外国貿易・投資相、ディアス国内流通相、中国の華〓（か・きん）駐キュー