東京証券取引所20日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続落した。下げ幅は一時700円を超えた。デンマーク自治領グリーンランドを巡る米欧の対立が激化するとの懸念を背景に、前日の欧州株が下落した流れが波及した。長期金利の指標である新発10年債の利回りが一時2.330％へ上昇したのも重荷だった。午前終値は前日終値比652円46銭安の5万2931円11銭。東証株価指数（TOPIX）は35.71ポイント安の3620.69。トランプ米