林芳正総務相林芳正総務相は20日の記者会見で、2月8日投開票の衆院選に向けて、総務省選挙部内に「降積雪対策対応チーム」を設置したと発表した。「選挙管理委員会と連携して選挙の管理執行に万全を期す」と強調した。選挙期間が降雪期と重なることを踏まえ、選挙ポスター掲示場の埋没や投票所入場券の郵送遅れなど、予想される影響への対策を事前に検討するよう全国の選管に通知したとも説明した。