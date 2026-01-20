大阪府警本部大阪市西淀川区の住宅の浴槽内で年齢不詳の男性遺体が見つかった事件で、遺体には着衣がなかったことが20日、捜査関係者への取材で分かった。目立った外傷はなかったが一部に傷みがあったことから、死亡から時間が経過している可能性もあるという。府警は近く司法解剖して死因や死亡時期を調べる。府警によると、19日午前、近隣住人からの申告を受け、駆け付けた警察官が浴槽内で横たわる遺体を発見した。ふたは閉