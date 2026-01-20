兵庫県警などによると20日午前8時10分ごろ、同県姫路市のマンション敷地内で男性が倒れているのが見つかり、病院で死亡が確認された。30代ぐらいで背中に刺し傷があり、県警は事件に巻き込まれた可能性もあるとみて捜査している。