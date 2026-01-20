俳優の米倉涼子さんが、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたことが分かりました。関係者によりますと、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたのは、俳優の米倉涼子さんです。関東信越厚生局麻薬取締部は、知人でアルゼンチン国籍の男性とともに違法薬物に関与している疑いが浮上したことから去年夏ごろ、2人の関係先の家宅捜索を行いました。捜索では薬物のようなものが押収され、鑑定の結果、違法なものであることが判