20日午前、兵庫県姫路市のマンションの敷地内で、男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。男性の背中には刃物で刺されたような傷があり、警察は事件に巻き込まれたとみて捜査しています。20日午前8時10分ごろ、姫路市岩端町にあるマンションの敷地内で、「若い男性が刺された」と近くにいた人から消防に通報がありました。男性の背中には刃物で刺されたような傷があり、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、そ