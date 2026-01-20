他人から見れば驚くような夫婦の関係も、当人同士が納得していれば“正解”なのかもしれません。「愛情」と「束縛」の境界はときに曖昧で、他人にはわからない部分も多いものです。千葉県に暮らすKさん（40代）夫婦も、周囲から見れば異質な関係ながら、本人たちは独自のバランスで暮らしています。【漫画】GPSでの行動監視を許容する妻、理由は…（全編を読む）優しさのスケールが宇宙規模の夫Kさんは40代半ば。華やかな顔立ちに