愛知県豊田市のアパートの一室で女性の遺体が見つかった殺人放火事件で、部屋のベランダ側の窓ガラスが割れていたことが新たに分かりました。豊田市東新町で1月17日、アパートの3階の部屋が燃え、この部屋に住む会社員の小川晃子さん(42)が首を絞められ殺害されているのが見つかった事件では、警察が殺人・放火事件として捜査本部を設置しています。火事の通報を受けて消防が駆けつけた際、玄関のカギはかかって