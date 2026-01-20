19日夜、三重県菰野町の交差点で軽ワゴン車が乗用車と衝突し、17歳の男子高校生が軽ワゴン車から投げ出され死亡しました。警察によりますと、菰野町潤田にある県道の交差点で19日午後9時過ぎ、軽ワゴン車と乗用車が出合い頭に衝突しました。この事故で、軽ワゴン車の後部座席に乗っていた17歳の男子高校生(17)が道路に投げ出され、頭などを強く打ち死亡しました。また、軽ワゴン車の助手席に乗っていた10代の男性と、乗用