先週放送の第2話では、王子様…かのように見えた司のトラウマ、ドス黒い裏の顔が明らかに⁉元嫁VS今嫁の壮絶な妊娠バトル、ドラマチューズ！「略奪奪婚」(毎週火曜深夜24時30分放送)。妻を裏切って若い女性と再婚する夫・司を演じる伊藤健太郎さんにインタビュー。【動画】王子様のトラウマ、ドス黒い裏の顔が明らかに「略奪奪婚」見逃し配信中「司みたいな男性はモテるんじゃないですかね」――子供が授からず悩む妻・千春(