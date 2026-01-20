ゴルフクラブの様なもので弟を殴るなどし殺害したとして警察は倉敷市の無職の男を逮捕しました。殺人の疑いで逮捕されたのは、倉敷市の無職の男（55）です。 【画像全4枚】事件が起きた岡山県倉敷市にある弟の自宅兄がゴルフクラブのようなもので弟を殴り殺害か 警察によりますと、男はきのう（19日）倉敷市にある弟の自宅で弟（53）の頭などをゴルフクラブの様なもので複数回殴り殺害した疑いが持たれています。男が警察署に