プロ野球・横浜DeNAベイスターズの佐野恵太選手が故郷の倉敷市で自主トレーニングを行っています。 【写真を見る】横浜DeNAベイスターズの佐野恵太選手が地元・倉敷で自主トレ「僕自身もすごい幸せなこと」【岡山】 倉敷市出身の佐野選手は2020年に首位打者を獲得したベイスターズの主力選手です。頑張っている姿を見せることで故郷に恩返ししたいと昨年から倉敷市で自主トレーニングを行っていま