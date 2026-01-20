Image: ギズモード・ジャパン / Generated with Gemini この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2018年1月20日、「来年ってマジ？ ｢ハンドルもペダルもない完全自動運転車｣の量産計画が発表される」を掲載しました。ずっとホットな自動運転の話題、イーロン