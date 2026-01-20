»ç¤ÎÆÃ¹¶Éþ½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¤¬¥ä¥ó¥­¡¼¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯!¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¸µ¥ä¥ó¥­¡¼¤Î¾ëÅçÎïÆàÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÆâÅÄ¡£¡ÖÎïÆà¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¼°¦¼Ö¤«¤Ã¤³¤è¡ª¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢»ç¤ÎÆÃ¹¶Éþ¤ËÇò¤¤ÃÏ²¼Â­ÂÞ»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö°¦ÍåÉðÍ¦¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÅ½¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Î²£¤Ç¤Ë¤é¤ß¤òÍø¤«¤»¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¤ò±é¤¸¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤È