穏やかな?姉妹の時間?女優の上白石萌歌(鹿児島県出身)がインスタグラムを更新。姉の上白石萌音とのプリクラ写真と動画を公開し、反響を呼んでいる。姉・萌音が主演を務める舞台「千と千尋の神隠し」の韓国公演を観覧するため、韓国を訪問。「10数年ぶりに姉とプリクラして、美味しいものもたべて、たのしかった」などとつづり、プリクラ撮影時の動画や写真を公開。2人がハートやピースなどのおそろいのポーズを取り、うつる姿