福岡県警粕屋署は20日、粕屋町戸原東1丁目付近の路上で19日午後6時10分ごろ、帰宅中の女子高校生が車に乗った見知らぬ男から「車に乗らない？」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。