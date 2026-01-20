今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【業務用モーションキャプチャーで】モニタリング (Best Friend Remix)【踊ってみた】』というチャイナさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）こんばんは！チャイナです！今回はラビットホールに引き続き、モニタリングベストフレンドをモーションキャプチャーさせていただきました！！！自分の動きが即初音ミクに反映される、そんな世界がある、やっぱりモーションキ