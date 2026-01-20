沖縄県金武町でキャンプに臨んでいるコンサドーレ。１月１９日の午前中は小雨となり、午後には試合形式の練習が行われました。キャンプが始まってから練習中、指示を出す様子が多くは見られなかった川井健太新監督でしたがー（川井健太監督）「ＯＫ、ＯＫ、ＯＫ、いいよ！ゆっくり戻ろう。ローテーションする、抜ける」キャンプの最初は２０２５年から課題となっていた守備の改善に重きを置いていましたが