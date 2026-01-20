お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（61）が19日、自身のSNSを更新。夫とともに、松本伊代（60）、ヒロミ（60）夫妻と食事を楽しむ“豪華夫婦4ショット”を公開した。【写真】「美味しかったぁ」ハワイでディナーハイヒールモモコ夫妻＆松本伊代・ヒロミ夫妻の豪華夫婦4ショット投稿でモモコは「夜、大好きなアランチーノに行きました」と報告。「ここは、30年通ってるー!!」とお気に入りの店であることを明かし「恒例ヒロミ