書店員を中心とした各界の漫画好き選考員が「今、この瞬間一番おもしろいマンガ」を選ぶ『マンガ大賞2026』の一次選考結果が発表され、ノミネート作品が出そろった。今回の一次選考においては、12作品が選ばれたが、タレント・壇蜜と漫画家・清野とおるの夫婦関係を描いたノンフィクション作品『「壇蜜」』（作者：清野とおる）がノミネートとされた。【画像】気になる！公開された『マンガ大賞』ノミネート12作品のイラストモ