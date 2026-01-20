来月8日投開票の衆議院選挙に向けて与野党が準備を加速させています。自民党はけさ、役員会を開き、結束を確認したほか、新党・中道改革連合は午後、選挙に向けたポスターを発表する予定です。解散表明から一夜明け、自民党の役員会に出席した高市総理は先頭に立って戦う決意を示したということです。自民党鈴木俊一 幹事長「（高市総理から）超短期決戦となるが党一丸となって戦い抜き、必ず勝利を収めたい、私も先頭に立