タレントの天羽希純の3rd写真集『BONUS』（7日発売／集英社）が、2026年1月19日付「オリコン週間BOOKランキング」ジャンル別「写真集」で1位を獲得。喜びの声と、アザーカットが到着した。【写真集カット】圧巻のナイスボディを見せた天羽希純■天羽希純一問一答――3rd写真集『BONUS』オリコン1位おめでとうございます！【天羽希純】ありがとうございます！まさかこんな下町の女が一位に選ばれるなんて思ってもみませんでした…