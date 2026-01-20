¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÉÙ±ÊÈþ¼ù¡Ê55¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¯ÌÀ¤±¤ËºÇ°¦¤ÎÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖÉã¤ÏËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿ºòÇ¯8·îÈ¾¤Ð¤Ë¶ÛµÞÆþ±¡¤·´Ö¼ÁÀ­ÇÙ±ê¤È¿´¶Ú¹¼ºÉ¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±°å»Õ¤è¤ê¡ØµßÌ¿¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤Î5¥ö·î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÆ®ÉÂ¡×¤ÈÉÚ±Ê¥¢¥Ê¡£¡Ö¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤òÁõÃå¤¹¤ë¤¿¤á¹¢¤òÀÚ³«¤·À¼¤â½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤ì¤Ç¤âÍÆÂÖ¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ´ï³£¤¬³°¤»¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÏÀ¼¤ò