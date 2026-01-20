俳優の伊原剛志（62）が20日、X（旧ツイッター）を更新。総理大臣を国民が直接選ぶことができない現状に思いをつづった。高市早苗首相は19日、官邸で開いた会見で、23日に衆院を解散し「1月27日公示、2月8日投開票」の日程で衆院選を行うことを正式に表明。「高市早苗が総理でいいのか、主権者たる国民のみなさんに決めて頂くしかないと考えた」「政策を実現したいからこそ、長い（通常）国会が始まる前に国民に信を問います」と解