【モデルプレス＝2026/01/20】元乃木坂46の堀未央奈が1月18日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】29歳元乃木坂46「全身のバランス神」美脚輝くミニスカ姿◆堀未央奈、フレアミニスカで美脚堀は「2026年が始まって気づけば18日も経っています」「お正月気分が抜けずにずっと爆食している人は私以外にもいますか？」とつづり、ベンチにもたれて座るショットを公開。白のフレアミニスカ