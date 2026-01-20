【モデルプレス＝2026/01/20】タレントの若槻千夏が1月18日、自身のInstagramを更新。ホームパーティーの様子を披露し、反響が集まっている。【写真】41歳美人タレント「洒落てる」友人女優夫が作ったホムパ料理◆若槻千夏、ホームパーティの様子を公開若槻は「筧ちゃんちでホムパ」とつづり、女優の筧美和子の家でタレントのぺえとホームパーティーをしたことを報告。「旦那さんがケサディーヤ作ってくれた」と、筧の夫の手作り料