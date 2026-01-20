Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Âô°ìÏº½°±¡µÄ°÷¤¬2026Ç¯1·î19Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Æ±Æü¼óÁê´±Å¡¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢23Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î½°±¡²ò»¶¤òÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¤Ç¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£Î©·û¤È¸øÌÀ¤Î½°±¡µÄ°÷¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃæÆ»¡×¤¬·Ç¤²¤¿À¯ºö¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢¹â»Ô»á¤¬¿©ÎÁÉÊ¤Î2Ç¯¸ÂÄê¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¸øÌó¤Ë¹²¤Æ¤¿¤¿¤á¤Ç»×ÁÛ¤¬Á´¤¯Ìµ¤¤¡×¹â»Ô»á¤Ï²ñ¸«¤Ç