「うたコン 2025紅白歌合戦 振り返りSP」 2月3日（よる7時57分〜）のNHK「うたコン」は「2025紅白歌合戦 振り返りSP」を放送する。記憶に新しい、大みそかに放送された紅白を貴重映像とともに振り返る。スタジオには紅白に出演した純烈、水森かおり、そして初出場を果たしたCANDYTUNEが登場、貴重な舞台裏のエピソードともに、今回の紅白についてたっぷりと語る。純烈は群馬・草津温泉中継の知られざるエピソードを