【通貨別まとめと見通し】ユーロ円強気再開か、調整継続か 先週のまとめ 先週のユーロ円は、週前半に年初来高値を更新したものの、後半にかけて利益確定売りと円買い戻しの動きが強まり、激しいボラティリティを伴う展開となった。週前半（1/12-1/14）は184円台から力強く上昇し、14日には期間中最高値185.55円を記録。欧州の早期利下げ観測の後退がユーロを支えた。週後半（1/15-1/19）は185円台での定着