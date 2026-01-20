【通貨別まとめと見通し】ポンド円調整完了からの再上昇なるか 先週のまとめ 先週のポンド円は、週前半に214.29円という極めて高い水準まで上昇したが、週後半には一転して急落し、210.62円まで売り込まれるなど、非常に激しい値動き（ボラティリティ）を見せた。週前半（1/12-1/14）は211円台後半から堅調に推移し、13日夜から14日にかけてピークを迎えた。13日23時頃には期間中最高値214.29円を記録。英国のインフレ