愛知県豊田市で女性が殺害され自宅が放火された事件で、犯人はアパートの配管をよじ登り、ベランダから侵入した疑いがあることが分かりました。 【写真を見る】犯人はアパートの配管よじ登りベランダから侵入か こすれたようなあとや傷が付く 消防隊員が駆け付けた際 窓ガラスは割れた状態 42歳女性殺人･放火事件 愛知･豊田市 今月17日、豊田市東新町のアパートで火事があり、ここに住む会社員の小川晃子さん