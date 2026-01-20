閣議に臨む高市首相（中央）ら＝20日午前、首相官邸政府は20日の閣議で、閣僚と副大臣、政務官の政治資金パーティー開催を禁止すると決めた。大規模なものに限って自粛を求めていた大臣規範を改正、規模にかかわらず全面的に自粛する内容に厳格化した。2月8日投開票の衆院選を前に、政治改革を進める姿勢をアピールする狙いがあるとみられる。2001年に閣議決定した現行の規範は、パーティーに関し「国民の疑惑を招きかねないよ