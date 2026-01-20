20日は、寒さが最も厳しくなるころとされる、二十四節気の1つ大寒です。県内は冬の嵐となっていて、交通機関にも影響が出ています。鴨下望美アナウンサー「凍える寒さとなっています。JR秋田駅西口芝生広場です。強まっている雪に加え、風で芝生広場の雪が舞いあげられ視界が白く奥が見えませんー！」県内は未明から風が強まり始めました。午前10時までに観測された最大瞬間風速は、八峰町八森とにかほ市で25.9メ}