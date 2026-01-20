国際サッカー連盟(FIFA)は20日、最新のFIFAランキングを発表した。前回発表の昨年12月22日以降、日本代表を含む多くの国に試合がなかった一方、同12月21日から今年1月18日まで開催されたアフリカネイションズカップの結果を受け、アフリカ勢が順位を上げている。準優勝のモロッコは11位から8位、優勝したセネガルは19位から12位、3位入賞のナイジェリアは38位から26位に浮上。日本は前回の18位から19位に順位を下げたが、20