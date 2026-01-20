ハル・シティ(イングランド2部)は19日、同リーグのブリストルに所属するFW平河悠(25)が期限付き移籍で加入することを発表した。レンタル期間はシーズン終了までとなる。平河は2024年7月にFC町田ゼルビアからブリストルへ期限付き移籍し、翌2025年2月に完全移籍へと移行。2024-25シーズンはリーグ戦36試合で2ゴール2アシストを記録し、昇格プレーオフ進出に貢献した。今季はここまでリーグ戦24試合に出場し、1ゴール2アシストを