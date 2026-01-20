20日前引けの日経平均株価は4日続落。前日比652.46円（-1.22％）安の5万2931.11円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は373、値下がりは1179、変わらずは45と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は185.85円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が144.4円、ＳＢＧ が77.81円、リクルート が41.21円、フジクラ が17.55円と並んだ。 プラス