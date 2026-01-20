20日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数514、値下がり銘柄数866と、値下がりが優勢だった。 個別ではチタン工業、ムラキがストップ高。インタートレード、戸田工業、ダイトーケミックスは一時ストップ高と値を飛ばした。技研ホールディングス、オーテック、ソネック、富士ピー・エス、弘電社など81銘柄は昨年来高値を更新。岡本硝子、トレードワークス、