20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 94650 -14.0 47540 ２. 野村日経平均 14414 8.0 55020 ３. 日経Ｄインバ 11714 -30.85230 ４. 純金信託 10023-4.7 22575