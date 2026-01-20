MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¡ÖµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Î¥È¥ìー¥É¸õÊä¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æµ­»ö¤ò¸ø³«¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Áー¥à»ö¾ð¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢µÈÅÄ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¸½¾õ¤òÀ°Íý¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÁªÂò»è¤Ï3¤Ä¤Û¤É¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ ¢£ÂÇ·âÌÌ¤ÎÆÍ½Ð¤·¤¿¹×¸¥¤¬É¬¿Ü¤Ë ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2022Ç¯¥ª¥Õ¤Ë5Ç¯Áí³Û9000Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤ÇµÈÅÄ¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ1537Ëü5000¥É¥ë¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿