FRONTEOと、HR(人事・労働市場)領域におけるAIソリューションの研究・開発およびマッチングに強みを持つ、東京大学松尾研発のスタートアップであるBAKUTANは1月20日、両社の強みを生かした新たなAIソリューションの共同開発と先行実証を開始した。○取り組みの概要今回の取り組みは、BAKUTANの生成AIを活用したヒアリング特化の対話型AIモジュール「Q(キュー)」がデータ入力・収集支援を担い、FRONTEOのAI「KIBIT」が高精度な解析