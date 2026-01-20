高市首相（自民党総裁）の衆院解散表明から一夜明けた２０日、与野党は「２７日公示、２月８日投開票」の日程で実施される衆院選に向け、臨戦態勢に入った。解散から投開票までの期間は戦後最短の１６日間となるだけに、各党は本格的な態勢づくりを急いでいる。自民党は２０日午前、党本部で役員会を開いた。首相は「短期決戦となるが、党一丸となって戦い抜き、必ず勝利を収めたい」と決意を示した。その上で「新たな連立政権